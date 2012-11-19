«Київстар» не планує зміни тарифів у відповідь на курсові коливання

Компанія «Київстар» не планує підвищувати тарифи у відповідь на курсові коливання і зниження курсу гривні.

Про це УНІАН повідомив директор з маркетингу «Київстар» Тарас Пархоменко.

«Наші тарифи не прив'язані до змін курсу долара, а прив'язані до доходів населення. Якщо населення не індексує свої доходи від зміни курсу, то нелогічно очікувати, що населення прийме нові тарифи», - сказав він.

За словами Т. Пархоменка, в умовах фінансової нестабільності і кризи «дуже сильно виростає сегмент ціночутливості людей, як це було у 2009 році».

«Люди починають дуже уважно дивитися за різними витратами. Тому піднімати тарифи у цих умовах неправильно», - сказав він.

Т. Пархоменко зазначив, що у компанії «Київстар» з 2007 року показник ARPU (середня виручка на одного абонента) залишається стабільним на рівні 40 грн на місяць.

При цьому компанія констатує збільшення споживання послуг мобільного зв'язку за рахунок впровадження нової тарифної моделі та пакетних пропозицій.

Як повідомляв УНІАН, загальний дохід компанії «Київстар» у 3-му кварталі 2012 року виріс на 11% порівняно з 2-м кварталом 2012 року і на 4% в порівнянні з 3-м кварталом 2011 року і становив 3,6 млрд грн . Чинником зростання стало збільшення доходу від мобільного та фіксованого сегментів, а також продаж смартфонів.

Кількість абонентів мобільного зв'язку становить більше 25,2 млн осіб. При цьому за звітний період кількість смартфонів в мережі компанії щодо 2-го кварталу 2012 року збільшилася на 468 тис., у т.ч. Apple iPhone - на 43 тис.

Довідка УНІАН. До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українські телекомунікаційні оператори - АТ «Київстар» і «Beeline-Україна» (АТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден Телеком»).

Кількість мобільних абонентів компанії становить понад 25,2 млн абонентів, широкосмугового доступу в Інтернет - більше 500 тис. Загальний дохід «Київстар» у 2011 році становив майже 13,1 млрд грн.