Кількість смартфонів у мережі «Київстар» досягла 2,7 млн пристроїв

Кількість смартфонів у користувачів мережі «Київстар» станом на кінець 3-го кварталу 2012 року досягла 2,7 млн ​​пристроїв, у тому числі протягом 3-го кварталу їх кількість збільшилася на 468 тис.

Про це УНІАН повідомив директор з маркетингу «Київстар» Тарас Пархоменко.

За словами Т.Пархоменка, на цей день «основний сегмент, який генерує трафік мобільного оператора, це користувачі смартфонів».

«Пристрої, які використовує абонент, впливають на споживання. Ми бачимо потенціал у зростанні користувачів неширокоекранних пристроїв - смартфонів, і для смартфонів ми активно просуваємо пакети», - сказав він.

За інформацією Т.Пархоменка, наразі в абонентів мережі «Київстар» найпопулярнішими моделями смартфона є Nokia 5230 на операційній системі Symbian - 143 тис. пристроїв, Nokia N73 (Symbian) - 116 тис. пристроїв, Nokia 5228 (Symbian) - 114 тис. пристроїв, Samsung S5250 (Bada) - 106 тис. пристроїв і Nokia C5 (Symbian) - 97 тис. пристроїв.

При цьому Т.Пархоменко зазначив, що кількість користувачів смартфонів на базі операційної системи Symbian скорочується. При цьому активне зростання демонструють пристрої на базі ОС IOS (237 тис. пристроїв на кінець 3-го кварталу 2012 року), Android (641 тис. пристроїв) і Bada (158 тис. пристроїв).

«Розмір ринку мобільного Іінтернета для пристроїв з невеликим екраном - смартфонів, залежить від того, скільки людей користується смартфонами і які операційні системи при цьому використовуються. При появі нових абонентів ми пропонуємо пакети, які дозволяють в повній мірі користуватися можливостями смартфонів», - сказав він.

Т.Пархоменко також повідомив, що на цей день в мережі «Київстар» налічується близько 50 тис. активних користувачів смартфонів від «Київстар».

«Основна мета смартфона від «Київстар» була знизити бар'єр входу і показати низьку ціну, щоб стимулювати підключення нових користувачів до нас», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, загальний дохід компанії «Київстар» у 3-му кварталі 2012 року виріс на 11% порівняно з 2-м кварталом 2012 року і на 4% порівняно з 3-м кварталом 2011 року і становив 3,6 млрд грн . Чинником зростання стало збільшення доходу від мобільного та фіксованого сегментів, а також продаж смартфонів.

Кількість абонентів мобільного зв'язку становить понад 25,2 млн осіб. При цьому за звітний період кількість смартфонів в мережі компанії щодо 2-го кварталу 2012 року збільшилася на 468 тис., у т.ч. Apple iPhone - на 43 тис.

Довідка УНІАН. До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українські телекомунікаційні оператори - АТ «Київстар» і «Beeline-Україна» (АТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден Телеком»).

Кількість мобільних абонентів компанії складає становить 25,2 млн, абонентів, широкосмугового доступу в Інтернет - більше 500 тис. Загальний дохід «Київстар» у 2011 році становить майже 13,1 млрд грн.