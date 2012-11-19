Польська PKP Intercity на свята вводить квитки зі знижкою для зменшення черг у касах

Варшава. Один з найбільших в Польщі залізничних перевізників компанія PKP Intercity вирішила ввести в продаж спеціальні "святкові квитки" зі знижкою для того, щоб зменшити великі черги біля каса напередодні та після різдвяних і новорічних свят.

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, квитки на найбільш комфортабельні потяги категорій Intercity та Express будуть коштувати для покупців до 30% дешевше своєї стандартної ціни, якщо їх купити за 8 днів до запланованої поїздки.

Зі "святковими квитками" можна буде їздити поїздами компанії з 1 грудня по 10 січня 2013 року.

PKP Intercity зазначила, що ці спеціальні квитки продаються як у касах на залізничних вокзалах, так і через інтернет.

Довідка УНІАН. PKP Intercity - найбільший у Польщі перевізник між великими містами у країні реалізує також міжнародні залізничні сполучення.

Щодня в Польщі курсують близько 350 поїздів компанії.