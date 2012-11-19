Кабмін звільнив начальників Придніпровської залізниці та Південної залізниці

Кабінет Міністрів України звільнив начальника Придніпровської залізниці Олександра Момота і начальника Південної залізниці (ПЗ) Віктора Остапчука у зв'язку з їх обранням народними депутатами України.

Відповідні розпорядження Кабмін прийняв 19 листопада.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць Російської імперії (1869 р.) і одна з найбільших залізниць нинішньої України.

Залізнична мережа ПЗ розташована на північному сході України. Її протяжність перевищує 3000 км, розгорнута довжина головних колій перевищує 4000 км. Залізниця забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 мільйонів осіб.

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів.

Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.