«Укрзалізниці» потрібно 180 млрд грн на оновлення рухомого складу

Потреби залізниць України для забезпечення населення та національної економіки в якісних комфортних пасажирських і вантажних перевезеннях в оновленні рухомого складу в найближчі 10 років повинні становити понад 180 млрд грн.

Такі розрахунки наводять фахівці Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

За їхньою інформацією, потреба в таких масштабних інвестиціях викликана значним старінням парку «Укрзалізниці». Адже за 10 років у зв'язку з високим ступенем зношеності рухомого складу «Укрзалізниці» необхідно оновити 60% наявного парку.

За прогнозами фахівців, за рахунок власних коштів (амортизаційних відрахувань) залізнична галузь протягом 10 років зможе спрямувати на оновлення рухомого складу не більше 26,5 млрд грн, з яких 5,5 млрд грн від очікуваного прибутку.

При цьому дефіцит коштів, що значно перевищує можливості галузі, досягає 85% або більше 150 млрд грн.

Крім того, витрати на обслуговування нової техніки значно менші, ніж на підтримку застарілого рухомого складу, що дозволить збільшити прибуток компанії і дасть можливість спрямувати його на інфраструктурні проекти і модернізаційні заходи.

Також в «Укрзалізниці» зазначають, що за умови оновлення рухомого складу, валові доходи від звичайної діяльності в 2017 році можуть майже в 1,4 раза перевищити доходи, які залізниці зможуть отримати без оновлення рухомого складу, і досягти 85,3 млрд грн.

У свою чергу збільшення дохідної частини дозволить збільшити суми відрахувань податків та обов'язкових платежів до державного бюджету та державних цільових фондів.

Нагадаємо, в 2012 році «Укрзалізниця» планує отримати доходи від звичайної діяльності у розмірі 57,2 млрд. грн.

Видаткова частина фінансового плану з урахуванням податку на прибуток від звичайної діяльності становить 56,7 млрд грн.

Чистий прибуток на 2012 рік очікується в сумі 496,4 млн грн.

Збитки від пасажирських перевезень очікуються на рівні 8 млрд грн.

При цьому залізниці планують заплатити до державного бюджету та державних цільових фондів 13,7 млрд грн, з яких до державного бюджету - 5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Комплексна програма оновлення рухомого складу України на 2008-2020 роки передбачає суміщення придбання нового рухомого складу та модернізації того, що знаходиться в експлуатації.

В рамках Програми на 2013 рік на модернізацію вантажних і пасажирських вагонів, тягового рухомого складу, колійної техніки та іншого рухомого складу передбачається спрямувати майже 608 млн грн.

Оновлення рухомого складу планується здійснювати в пасажирському господарстві за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, у вантажному господарстві та інфраструктурних проектах - за рахунок власних та залучених коштів залізниць.