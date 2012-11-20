УЗ: без оновлення парку приміські пасажирські перевезення будуть забезпечені на 72%

Без оновлення парку рухомого складу залізниці у 2017 році зможуть забезпечити тільки 72% потреб у приміських пасажирських перевезеннях і при прогнозованій річній потребі в 360,1 млн. осіб перевезти тільки 261,2 млн. пасажирів.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні приміських пасажирських перевезень Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«Така ситуація прогнозується фахівцями як результат значного випередження темпів старіння і списання приміського пасажирського рухомого складу над темпами його оновлення внаслідок хронічного дефіциту коштів на оновлення парку, зокрема і з боку місцевих бюджетів, хронічних невиплат компенсацій за вже здійснені перевезення пільгових категорій населення, відсутності державних дотацій на соціальні тарифи», - зазначають в «Укрзалізниці».

За даними відомства, залізниці України власним коштом у 2011-2012 рр. купили тільки 3 рейкові автобуси (один в одновагонному виконанні, два - у двовагонному виконанні).

До того ж за цей час списано 201 вагон, з яких 72 вагони дизель-поїздів і 129 вагонів електропоїздів.

Згідно з проектом плану капітальних інвестицій «Укрзалізниці», який подано на розгляд Міністерства інфраструктури, у 2013 році пропонується спрямувати з місцевих бюджетів понад 5,4 млрд грн на оновлення приміського пасажирського рухомого складу. Зокрема, кошти пропонується спрямувати на закупівлю 23 електропоїздів постійного струму ЕПЛ-2Т, 30 електропоїздів змінного струму ЕПЛ-9Т і на закупівлю 22 рейкових автобусів.

Нагадаємо, згідно зі статтею 10 Закону України «Про залізничний транспорт», придбання електропоїздів і дизель-поїздів приміського сполучення здійснюється за рахунок коштів залізниць із залученням коштів місцевих бюджетів, а також інших не заборонених законодавством коштів.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк моторо-вагонного рухомого складу «Укрзалізниці» налічує 1521 секцій або 318 складів електропоїздів, 320 секцій або 174 склади дизель-поїздів, зокрема 13 рейкових автобусів.

За 9 місяців 2012 року залізниці України перевезли в приміському сполученні 275,3 млн. пасажирів, з них безкоштовно 199,8 млн. - 72,6% від загальної кількості перевезених пасажирів.

Зношення приміських електропоїздів становить 81,5%, дизель-поїздів - 93,2%. У понад нормативному терміні служби перебувають 57,3% електропоїздів постійного і змінного струму і 88,7% дизель-поїздів.

Для виконання планових ремонтів електро- і дизель-поїздів необхідно понад 1,3 млрд грн на рік.