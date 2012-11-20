Збиток ЛЗ від пасажирських перевезень у 2012 році перевищить 975 млн грн

Збиток Львівської залізниці (ЛЗ) від пасажирських залізничних перевезень за 10 місяців п.р. становив 812,661 млн грн і за підсумками 2012 року становитиме 975,193 млн грн.

Як повідомили УНІАН у ЛЗ, «розмір збитків є наслідком невиділення коштів з держбюджету і дисбалансу, що виник унаслідок того, що закупівлю матеріалів залізниця здійснює за світовими цінами (метал, паливно-мастильні матеріали, верхня будова колії, гальмівні колодки, мийні засоби та т.і.), а вартість наших перевезень в 2-3 рази нижча, ніж у сусідній Європі».

До того ж у ЛЗ немає коштів на поліпшення технічного стану наявних вагонів та закупівлю нових.

Згідно з проектом плану капітальних інвестицій, який подано Державною адміністрацією залізничного транспорту України («Укрзалізниця») на розгляд в Міністерство інфраструктури, у 2013 році для потреб Львівської залізниці пропонується спрямувати з державного та місцевих бюджетів 399 млн грн на закупівлю 36 одиниць пасажирського рухомого складу.

Зокрема, у 2013 році планується закупити 30 купейних вагонів на суму 330 млн грн, 5 купейних вагонів з місцями для перевезення інвалідів на суму 60 млн грн, 1 спеціалізований вагон типу СТ на суму 9 млн. грн.

Нагадаємо, відповідно до Закону України «Про залізничний транспорт», будівництво і реконструкція магістральних залізничних ліній, об'єктів мобілізаційного призначення, придбання залізничного рухомого складу для перевезень пасажирів у поїздах далекого сполучення і місцевого сполучення здійснюються у встановленому порядку за рахунок коштів державного бюджету України в межах лімітів державних капітальних вкладень.

Довідка УНІАН. Станом на 1 листопада 2012 інвентарний парк пасажирських вагонів Львівської залізниці має 1070 вагонів, з яких тільки 446 (42%) працюють у межах нормативного терміну експлуатації.