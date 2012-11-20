Львівській залізниці в 2017 році не вистачатиме 850 пасажирських вагонів

Дефіцит пасажирських вагонів у парку Львівської залізниці (ЛЗ) за умови відсутності державного фінансування оновлення рухомого складу в 2013 році становитиме 227 одиниць, в 2014 році - 289, в 2015 році - 368, в 2016 році - 568 і в 2017 році - 850 одиниць.

«Щорічно кількість вагонів, придатних для експлуатації, скорочується, а закупівля нових не здійснюється», - повідомили УНІАН у ЛЗ.

Щорічно 598 вагонів парка ЛЗ вимагають проведення планових видів ремонту на суму 101,739 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, ЛЗ прогнозує, що збиток від пасажирських залізничних перевезень за підсумками 2012 року досягне 975,193 млн. грн.

У 2013 році для потреб ЛЗ пропонується спрямувати з державного і місцевих бюджетів 399 млн. грн на закупівлю 36 одиниць пасажирського рухомого складу.

Нагадаємо, згідно із Законом України «Про залізничний транспорт» будівництво і реконструкція магістральних залізничних ліній, об'єктів мобілізаційного призначення, придбання залізничного рухомого складу для перевезень пасажирів у поїздах далекого сполучення і місцевого сполучення здійснюються в установленому порядку за рахунок коштів державного бюджету України в межах лімітів державних капітальних вкладень.

Довідка УНІАН. Станом на 1 листопада 2012 року інвентарний парк пасажирських вагонів ЛЗ налічує 1 тис. 70 вагонів, з яких лише 446 (42%) працюють в межах нормативного строку експлуатації.