«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на свята

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), станом на 20 листопада, призначила на новорічні та різдвяні свята додаткові потяги, які здійснять 129 рейсів, зокрема 98 рейсів у західному напрямку.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», Південно-Західна залізниця відправить 4 потяги, які здійснять 85 рейсів, зокрема, № 207/208 Київ-Ужгород - 21 рейс, № 219/220 Київ-Івано-Франківськ - 16 рейсів, № 217/218 Київ-Івано-Франківськ - 27 рейсів, № 537/538 Київ-Ужгород - 21 рейс.

Придніпровська залізниця (ПЗ) відправить 3 потяги, які зроблять 44 рейси, зокрема, № 510/509 Сімферополь-Львів - 5 рейсів, № 517/518 Дніпропетровськ-Львів - 8 рейсів, № 282/281 Сімферополь-Київ - 31 рейс.

Також призначено додаткові рейси поїздів № 180/179 Одеса-Вінниця, № 668/667 Гайворон-Вінниця, № 686/685 Одеса-Ізмаїл.

«Укрзалізниця» і надалі буде розглядати питання про призначення додаткових поїздів і збільшення до максимально допустимої кількості вагонів у складах щорічних поїздів у найбільш популярних напрямках», - відзначають в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» збільшила кількість додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята до 33, задіявши в їхньому складі близько 600 вагонів.

Додаткові поїзди для залізниць України є збитковими, оскільки їх наповненість не перевищує 50%.