Кабмін затвердив проект будівництва паркінгу в «Борисполі»

Кабінет міністрів затвердив поданий Міністерством інфраструктури скоригований проект будівництва паркінгу держпідприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» біля терміналу D.

Як повідомляє Мінінфраструктури, відповідне розпорядження уряду ухвалили 19 листопада 2012 року.

Паркінг на 2038 машиномісць розміститься на ділянці 30 тис. кв м, площа забудови - 18,4 тис. кв. м.

На сьогодні безпосередньо поблизу терміналу D аеропорту «Бориспіль» стоянки відсутні, а найближчі знаходяться перед терміналами В і F.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розміщений за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у січні-жовтні 2012 року обслужив 7392000 пасажирів, що на 7% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

У 2011 році аеропорт «Бориспіль» збільшив пасажиропотік на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн осіб.

Термінальний комплекс «D» аеропорту «Бориспіль» є найбільшим в Україні. Його площа становить 107 тис. кв. м, пропускна спроможність - 15 млн пасажирів на рік.

Комплекс оснащений 11 стаціонарними аеромостами, які дозволяють приймати 6 великих (класу «Боїнг-747») і 5 невеликих (класу «Боїнг-737») літаків.