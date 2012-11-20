Азаров доручив розробити додаткові механізми контролю за ситуаціями на дорогах

Прем'єр-міністр Микола Азаров доручив розробити механізми контролю за ситуаціями на дорогах, які б сприяли зниженню рівня аварійності на дорогах.

Як сьогодні повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, відповідне завдання глава уряду поставив 19 листопада на засіданні Кабміну Міністерству інфраструктури і Міністерству внутрішніх справ.

На засіданні уряду зазначалося, що Державна служба статистики зафіксувала приріст населення України за рахунок зниження смертності. Водночас значну стурбованість викликає зростання кількості загиблих у дорожньо-транспортних пригодах. Так, за 10 місяців 2012 року в ДТП загинули 4 тис. 104 особи, травмовано - 31 тис. 056, тоді як в 2011 р. за час цей же загинуло 3 тис. 838 (травмовано - 30 тис. 833 людини).

Глава уряду доручив знайти реальні важелі впливу на ситуацію, розробити механізми контролю за ситуаціями на дорогах, які б сприяли зниженню рівня аварійності, а відповідно - допомогли зберегти людські життя.

Крім того, М.Азаров доручив Міністерству охорони здоров'я продовжувати заходи щодо подальшого зниження смертності серед населення від серцево-судинних захворювань.

Найближчим часом глава уряду відвідає Національний інститут судинної хірургії ім. Н.М. Амосова, де ознайомиться з роботою нового сучасного обладнання, за допомогою якого проводяться складні хірургічні кардіологічні операції.