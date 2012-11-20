Київавтодор просить Попова ввести «зимову» парковку в столиці

Комунальна корпорація «Київавтодор» просить голову КМДА Олександра Попова підписати розпорядження, яке сприятиме роботі спецтехніки при очищенні автошляхів міста від снігу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час колегії КМДА генеральний директор «Київавтодору» Георгій Глинський.

«Для кращої і більш ефективної роботи нашої техніки в зимових погодних умовах, ми подали голові КМДА пропозицію ініціювати підготовку розпорядження про порядок паркування транспорту на окремих вулицях міста, яке б передбачало паркування транспортних засобів у парні дати – на парному боці вулиці, а в непарні – на непарному боці вулиці, як це було передбачено раніше. А у нічний період необхідно передбачити заборону стоянки транспортних засобів на вулицях центральної частини міста, щоб можна було здійснювати прибирання снігу», – сказав керівник підприємства.

Він додав, що було б доцільним переглянути порядок організації місць зупинок та відстою маршрутних таксі біля станцій метрополітену, пересадочних вузлів та інших об’єктів, де створюються значні ускладнення для роботи комунальних шляхово-експлуатаційних підприємств. А також забезпечити евакуацію машин, що заважають прибиранню снігу.

Г.Глинський повідомив, що на сьогодні комунальна корпорація здійснила комплекс обов’язкових заходів з підготовки до зими. Зокрема, підготовлено до роботи всю наявну снігоприбиральну техніку: 104 солерозкидувачі, 98 снігоочищувачів, 9 снігонавантажувачів, 30 навантажувачів посипальних матеріалів та 52 трактори з очисним обладнанням. Усього на дороги столиці готові вийти 293 одиниці спецтехніки комунальної корпорації.

Окрім того, «Київавтодор» уклав договори зі сторонніми підприємствами на виділення додаткової спецтехніки на осінньо-зимовий період. Таким чином, взимку місто додатково очищуватимуть від снігу 112 самоскидів, 8 грейдерів, 34 навантажувачі, 29 екскаваторів та 6 бульдозерів.

Також дорожні служби заготовили 32,8 тис. тонн технічної солі, 1,2 тис. тонн фрикційних матеріалів та 5,8 тис. тонн піскосоляної суміші. Усі зазначені матеріали зараз зберігаються у 15 ангарах підприємствах.

«Для скорочення дальності вивезення снігу, ми рекомендували районам визначити додаткові місця для його складування», – зазначив Г. Глинський.