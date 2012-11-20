Південно-Західна залізниця за 10 місяців перевиконала на 105% план з ремонту вантажних вагонів

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) за 10 місяців 2012 року відремонтувала в умовах депо 3404 вантажні вагони - на 5% більше, ніж планувалося, капітальним видом ремонту відремонтовано 35 вантажних вагонів.

Крім цього, залізничники відремонтували 1115 приватних вагонів, з них деповським ремонтом - 928 та капітальним видом ремонту - 182.

У 2012 році Південно-Західна залізниця відремонтувала 1108 фітингових платформ для транспортування контейнерів, що перебувають у власності Державного центру транспортного сервісу «Ліски».

Нагадаємо, ПЗЗ раніше повідомила про плани випуску євробондів на 250 млн доларів.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" перебуває у віданні залізниці.

«Південно-Західна залізниця» займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.

За підсумками 2011 року Південно-Західна залізниця збільшила чистий прибуток на 47,2% в порівнянні з 2010 роком - до 128,965 млн грн.