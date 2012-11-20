Каськів: технічний контракт «Повітряного експреса» не відповідає комерційному

Реалізація проекту «Повітряний експрес», покликаного налагодити залізничне сполучення між Києвом і аеропортом «Бориспіль», гальмується через невідповідність технічного контракту, наданого китайською стороною, комерційному.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав Каськів.

«Ми одержали технічний контракт, який не відображає або не повністю відображає ті параметри, які в комерційному контракті були. Комерційний контракт - базовий. Особливо що стосується використання технічних стандартів на території країни, робочої сили і використання коштів на території України», - сказав В.Каськів.

При цьому він повідомив, що питання реалізації проекту, зокрема параметри техконтракту, розглядається зараз на міждержавному рівні, і висловив надію, що найближчим часом проблемні моменти буде розв’язано.

«Питання зараз активно на міждержавному рівні з'ясовується. Враховуючи високий рівень двосторонніх українсько-китайських відносин, ми сподіваємося, що ми його вирішимо», - сказав В.Каськів.

Довідка УНІАН. Згідно з підписаною 2 вересня 2010 р. у Китаї у присутності глав України і КНР угодою, китайська сторона побудує залізничну трасу аероекспресу завдовжки 30 км.

18 квітня 2011 р. у Пекіні (Китай) було підписано угоду між Експортно-імпортним банком Китаю і українською стороною з будівництва швидкісної залізничної гілки між Києвом і міжнародним аеропортом «Бориспіль» («Повітряний експрес») і спорудження об'єктів інфраструктури Київської області (в рамках підготовки до будівництва Великої кільцевої дороги навколо Києва) на суму 2 млрд дол.

У рамках реалізації національного проекту 5 квітня ц.р. було зареєстровано державне підприємство «Дирекція з будівництва та управління національним проектом «Повітряний експрес» та іншими інфраструктурними об'єктами Київського регіону».

У березні ц.р. КМУ надав на 2011 рік ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» державну гарантію для реалізації проекту організації залізничного сполучення з Києвом у розмірі 372 млн. 313,538 тис. дол. США.

Кредит під будівництво нададуть китайські банки на 15 років з канікулами терміном у три роки і ставкою кредитування Libor + 3,5%.

Нагадаємо, експрес до "Борисполя" планувалося запустити до початку чемпіонату Євро-2012. Проте фінансування проекту неодноразово відкладалося. Довжина маршруту "Повітряного експреса" (станція "Київ-Пасажирський"—"Борисполь") становитиме 37,4 км. Поки що не вирішено питання зупинок на шляху проходження експреса (імовірно на "Видубичах" і "Дарниці"). Для проекту необхідно побудувати 16 км залізничних колій, 3,5 км залізничної естакади і термінал на залізничному вокзалі. За пайової участі "Борисполя" будуть придбано чотири електропоїзди по п'ять вагонів кожен.

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