Львівська залізниця скоротила кількість підготовлених до роботи у зимовий період вагонів до 767

Львівська залізниця (ЛЗ) підготувала до роботи у зимовий період 2012-2013 року 767 пасажирських вагонів усіх типів - на 9% менше, ніж роком раніше.

Як повідомляє ЛЗ, зменшення кількості підготовлених до роботи взимку вагонів обумовлено старінням парку пасажирських вагонів та відсутністю нового рухомого складу.

Всього до зимових перевезень фахівці ЛЗ провели капітальний ремонт 16 вагонів, відремонтували в умовах депо 96 вагонів, провели технічну ревізію 309 вагонів.

Готуючи пасажирські вагони до експлуатації в зимовий період, залізничники перевірили надійність роботи електропневматичних гальм, електроустаткування, вентиляції вагонів, поїзного радіомовлення.

У кожному вагоні для зручності і комфорту пасажирів особливу увагу звернули на підготовку систем опалення та водопостачання.

Кожен вагон у відповідності до вимог нормативних документів укомплектований необхідним інвентарем, радіостанціями, протипожежними засобами, технічними та медичними аптечками.

Для забезпечення належного протиепідеміологічної захисту від вірусних і простудних захворювань усім працівникам, які перебувають у зоні підвищеного ризику через контакти з великою кількістю людей, проведені профілактичні щеплення та санітарні інструктажі, придбані засоби індивідуального захисту.

Всі підрозділи залізниці забезпечені тримісячним запасом вугілля для опалення пасажирських вагонів, вокзалів і станцій.

При цьому в ЛЗ відзначають, що через постійне зменшення парку пасажирських вагонів та відсутність закупівель нового рухомого складу, в 2012 році залізниця не зможе забезпечити всіх охочих місцями в поїздах, оскільки не зможе формувати додаткові (позаграфікові) зимові поїзди.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» станом на 20 листопада, призначила на новорічні та різдвяні свята додаткові 7 поїздів формуванням Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) і Придніпровської залізниці.