На українсько-молдовському кордоні 23 листопада запрацює пункт пропуску «Гребеники»

У п’ятницю, 23 листопада, о 10.00 у Великомихайлівському районі Одеської області відбудеться відкриття оновленого місцевого пункту пропуску «Гребеники».

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, пункт пропуску призначений для пропуску через кордон громадян України і Республіки Молдова, які проживають у прикордонних районах.

На облаштування та реконструкцію пункту витратили майже 1 млн грн.

У заходах візьмуть участь голова Державної прикордонної служби України Микола Литвин, представники обласної та місцевої влади.