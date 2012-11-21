На українсько-молдовському кордоні 23 листопада запрацює пункт пропуску «Гребеники»
11:49, 21 листопада 2012Транспорт/Звя'зок
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У п’ятницю, 23 листопада, о 10.00 у Великомихайлівському районі Одеської області відбудеться відкриття оновленого місцевого пункту пропуску «Гребеники».
Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, пункт пропуску призначений для пропуску через кордон громадян України і Республіки Молдова, які проживають у прикордонних районах.
На облаштування та реконструкцію пункту витратили майже 1 млн грн.
У заходах візьмуть участь голова Державної прикордонної служби України Микола Литвин, представники обласної та місцевої влади.
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