«Укрзалізниця» у 2013 році витратить стільки коштів, скільки заробить - гендиректор

«Укрзалізниця» у 2013 році витратить стільки коштів, скільки заробить.

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Укрзалізниці», про це заявив генеральний директор відомства Володимир Козак.

«Будемо витрачати стільки коштів, скільки заробляємо. Досі ми за свій рахунок бралися за масштабні проекти, не залучаючи державні кошти і маючи гострий дефіцит довгострокових кредитних ресурсів. Таким чином, колосальний обсяг робіт було виконано за рахунок оборотних коштів залізниць. Тепер, коли ми виконали всі невідкладні завдання 2011-2012 років, будемо чітко дотримуватися співвідношення доходів і витрат. Ключове завдання - усунути фінансові перекоси і забезпечити належну поточну діяльність наших підприємств і галузі в 2013 році», - сказав він.

За словами гендиректора УЗ, наступний рік для залізничної галузі повинен стати регламентуючим і фінансово стабілізуючим. Фінансово-економічний стан залізниць вимагає чіткого дотримання планової та фінансової дисципліни на всіх рівнях, зокрема, виконання необхідних планових ремонтних робіт, фінансування капітальних інвестицій у межах наявних ресурсів і недопущення «перекосів» джерел фінансування.

Контрольними завданнями «Укрзалізниці» у 2013 році є збільшення дохідної бази, підвищення власної ефективності, скорочення витрат, зниження збитковості пасажирських перевезень для перевізника, зниження дебіторської заборгованості перед залізницями і акумуляція коштів на модернізацію інфраструктури і рухомий склад.

За словами глави УЗ, на довгострокові інфраструктурні проекти відомство планує отримати довгострокові фінансові ресурси з прийнятними відсотковими ставками. «Якщо це електрифікація залізниць, то, скоріше за все, будемо працювати з ЄБРР. Зараз першочергове завдання в нас - зниження витрат і оновлення рухомого складу, який буде працювати на збільшення доходів підприємств», - уточнив він.

Також, за словами В.Козака, окремим рядком у діяльності відомства буде оновлення рухомого складу: пасажирського - за рахунок бюджетних коштів, вантажного - за рахунок власних і залучених.

«Якщо хтось бере кредит, то зазвичай вкладає гроші в бізнес і з доходу віддає відсотки, а залізниця бере кредит, купує пасажирські вагони або електропоїзди і отримує збитки, які потім погашає з доходів від вантажних перевезень. Вже не вистачає тих вантажоперевезень, щоб віддати борги і покрити суму збитків. Щобільше, «проїдання» прибутків - економічно тупикова ситуація. Ось чому ми пішли шляхом оптимізації перевізного процесу. Проблему збитковості пасажирських перевезень для залізниці потрібно вирішувати на найвищому рівні», - наголосив гендиректор «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. Протягом 2012 року спостерігається падіння обсягів перевезень вантажів і відповідно, зменшення доходів залізниць. Водночас видаткова частина продовжує зростати. Протягом останніх трьох років індексація тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом практично не здійснювалася. Тільки за 2012 залізниці недоотримають 2 млрд грн доходів, зокрема, за 10 місяців поточного року вже недоотримано 1,7 млрд грн.

Рівень тарифів на перевезення пасажирів внутрішніх сполучень залишається незмінним з червня 2009 року, а тарифи на пасажирські перевезення «Укрзалізниці» - найнижчими серед країн СНД.

Згідно з Програмою економічних реформ України на 2010 - 2014 рр. за напрямком «Розвиток транспортної інфраструктури», перед залізничною галуззю поставили завдання зменшити до кінця 2014 р. рівень зносу основних фондів залізничного транспорту до 65%, але реальних механізмів виділення коштів або збільшення рівня дохідності від основної діяльності поки не створено.