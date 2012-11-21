«Укрзалізниця» пропонує проіндексувати тарифи на вантажні перевезення

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») ініціює підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення у 2013 році на 12,2%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів сьогодні повідомив начальник Головного комерційного управління «Укрзалізниці» Юрій Меркулов.

«У 2013 році ми пропонуємо збільшити тарифи на 12,2%. Зараз ці пропозиції розглядаються в Міністерстві інфраструктури, і ми сподіваємося, що ця пропозиція дасть приплив коштів від перевезень вантажів за новими тарифами», - сказав він.

За словами Ю.Меркулова, зокрема, залізниці України від перевезень вантажів за новими тарифами можуть додатково залучити 3,6 млрд грн, тоді як у 2012 році через заборону тарифів «Укрзалізниця» недоотримала близько 2 млрд грн.

Ю.Меркулов також зазначив, що «Укрзалізниця» «штучно стримувала вантажні тарифи з 2008 по 2011 рік», а пропозиції щодо індексації тарифів у 2102 році не були підтримані.

Довідка УНІАН. Рівень тарифів на перевезення пасажирів внутрішніх сполучень залишається незмінним з червня 2009 року, а тарифи на пасажирські перевезення «Укрзалізниці» - найнижчими серед країн СНД.

Згідно з Програмою економічних реформ України на 2010 - 2014 рр. за напрямом «Розвиток транспортної інфраструктури», перед залізничною галуззю поставлено завдання зменшити до кінця 2014 р. рівень зношення основних фондів залізничного транспорту до 65%, але реальних механізмів виділення коштів або збільшення рівня дохідності від основної діяльності наразі не створено.