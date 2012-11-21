На «Українські експреси» вже продано понад півмільйона квитків. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі "Укрзалізниці".

За інформацією відомства, станом на 9:00 21 листопада 2012 р., понад 504 тис. квитків продано на швидкісні електропоїзди «Українські експреси» категорії Інтерсіті+. Із них понад 51 тис. (10%) - через Інтернет.

Як зазначає відомство, тенденція до зростання заповненості швидкісних електропоїздів «Українські експреси» категорії Інтерсіті+ спостерігається на всіх напрямках. Так, лише за жовтень (порівняно з вереснем цього року) заповненість усіх швидкісних поїздів зросла з 5,1% до 10,6%.

Зокрема, на напрямку Київ - Харків - Київ заповненість поїзда № 161О Харків - Київ (час відправлення 6:50) зросла в жовтні до попереднього місяця на 9% і становила 84%; поїзда № 164О Київ - Харків (час відправлення 18:15) - на 5,4% (95,4%); поїзда № 156К Київ - Харків (час відправлення 6:15) - на 10,6% (64,6%); поїзда № 155О Харків - Київ (час відправлення 18:45) - на 8,7% (78,7%).

На напрямку Київ - Львів - Київ заповненість поїзда № 170Л Львів - Київ (час відправлення 7:00) зросла в жовтні до попереднього місяця на 5,1% і становила 29,1%; поїзда № 169Л Київ - Львів (час відправлення 18:20) - на 10,3% (50,3%).

На напрямку Київ - Донецьк - Київ заповненість поїзда № 152Д Київ - Донецьк (час відправлення 6:30) зросла в жовтні до попереднього місяця на 9,1% і становила 39,1%; поїзда № 152К Київ - Донецьк (час відправлення 16:30) - на 9,8% (53,8%); поїзда № 154О (час відправлення 6:05) - на 6,1% (33,1%); поїзда № 154Д (час відправлення 16:50) - на 8,2% (48,2%).

Як зазначає "Укрзалізниця", значний попит у пасажирів має новий напрямок швидкісних поїздів Інтерсіті+ Київ - Дніпропетровськ - Київ, відкритий із 11 листопада 2012 р. Його заповненість у середньому становить понад 52%.

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem «Український експрес» почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року.

Поїзд категорії Інтерсіті+ (ІС+) - денний швидкісний поїзд, що курсує у прямому сполученні з маршрутною швидкістю 90 км/год. і більше при допустимій швидкості до 200 км/год.

В «Українських експресах» 579 місць для сидіння, з них 1-го класу - 168, 2-го класу - 411 і 2 місця для інвалідів.