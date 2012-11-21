«Укрзалізниця»: у портах щодоби простоюють близько 5 тис. вагонів-зерновозів

Для перевезень зернової продукції на цей день в Україні використовуються близько 7,5-8 тис. залізничних вагонів-зерновозів щодоби, при цьому близько 5 тис. вагонів простоюють на підходах до портів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у середу повідомив начальник Головного комерційного управління «Укрзалізниці» Юрій Меркулов.

«Близько 5 тис. вагонів простоюють на підходах до портів, і ця цифра не падає. Маса вагонів очікують прибуття флоту, оскільки зерно нікуди вивантажувати, припортові елеватори заповнені », - сказав він.

За словами Ю.Меркулова, при середньому обороті зерновоза у 9 діб залізницею по території України такий вагон рухається близько 3 діб.

«Зерновоз 6 діб простоює або в початкових точках, або на підходах до портів. У всій структурі перевезень морська логістика є найвужчою ланкою в організації перевалки і транспортування експортного зерна», - сказав він.

Крім того, Ю.Меркулов зазначив, що за межами України щодоби знаходяться близько 1600 вагонів-зерновозів з терміном перебування більш 45 діб.

Як повідомляв УНІАН, обсяг експорту зернових у листопаді може зрівнятися з показником жовтня і становити не менше 3 млн тонн зернових. Водночас далі 1 грудня контракти на експорт пшениці не укладаються, оскільки учасники ринку очікують запровадження обмеження експорту або його повної заборони.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк вагонів-зерновозів «Укрзалізниці» становить 11,5 тис. вагонів, робочий парк зерновозів - 8650 вагонів, однак більше 20% інвентарного парку зерновозів перебуває за межами України.

Дефіцит вагонів-зерновозів через фізичну зношеність рухомого складу в 2013 році становитиме 2 тис. штук, в 2014 році - близько 4,5 тис., а в 2015 році - більше 7,5 тис. зерновозів.