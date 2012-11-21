Дохід залізниць України від вантажних перевезень становить 30 млрд грн

Дохід залізниць України від організації вантажних перевезень за 10 місяців 2012 року становить 30 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник Головного комерційного управління «Укрзалізниці» Юрій Меркулов.

До того зазначив, що «практично всі кошти від вантажних перевезень йдуть на підтримання в робочому стані інфраструктури залізниць і перехресне субсидування пасажирських перевезень».

За словами Ю.Меркулова, щорічна потреба залізниць в інвестиціях становить близько 30 млрд грн, зокрема 6 млрд грн - на оздоровлення вантажного вагонного парку та придбання на рік близько 8 тис. вантажних вагонів.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році через стримування тарифів на вантажні перевезення «Укрзалізниця» недоотримає понад 2 млрд грн.

За підсумками 2012 року "Укрзалізниця" очікує близько 8 млрд грн збитків від пасажирських перевезень.

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