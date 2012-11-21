Уряд Польщі пропонує дозволити банкрутство залізничних компаній

Варшава. Уряд Польщі на своєму сьогоднішньому засіданні затвердив законопроект, який дозволяє банкрутство залізничних компаній в країні, що необхідно для приведення польського законодавства у відповідність із стандартами Європейського Союзу.

Про це УНІАН повідомили в Прес-службі польського Кабміну.

"На базі запланованого закону перевізник, який оголосить банкрутство, зможе ще шість місяців реалізовувати транспортні послуги, впроваджуючи за цей час можливий план реструктуризації", - зазначили в прес-службі.

Польські ЗМІ нагадують, що уряд в серпні 2010 року вже намагався провести закон, що дозволяє банкрутство залізничних компаній, які зараз не можуть оголосити банкрутства, згідно з чинним з 2000 року законодавством,

Тоді законопроект не отримав достатньої кількості голосів депутатів Сейму.

Євросоюз вважає, що заборона банкрутства є забороненою європейським законодавством формою публічної допомоги компаніям.

Проти ухвалення цього законопроекту виступають представники залізничних профспілок, які стверджують про можливість банкрутства найбільшого в країні перевізника Przewozy Regionalne, якщо влада водночас не передбачить умов для поліпшення фінансового стану залізничних компаній.

Нагадаємо, що залізничні компанії, які працюють у Польщі, в першому півріччі поточного року збільшили перевезення пасажирів майже на 5% - до 137,6 млн осіб, а в минулому році перевезення пасажирів поїздами у 38 млн країні виросла на 0,6% - до 264 млн осіб.

Przewozy Regionalne, яка спеціалізується на регіональних маршрутах, залишається найбільшим перевізником в Польщі з більш ніж 40% часткою ринку.

Довідка УНІАН. Останньою великою реформою залізничного транспорту в Польщі стало акціонування національної залізниці в компанію PKP у 2001 році в рамках реструктуризації і підготовки до приватизації компаній цього сектора.