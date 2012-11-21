«Київстар» з 25 грудня змінить правила набору телефонних номерів фіксованого зв'язку

Із 25 грудня цього року для всіх абонентів мережі мобільного зв'язку «Київстар» вводиться зміна в наборі телефонних номерів мереж фіксованого зв'язку з мобільного телефону. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Для того, щоб подзвонити з мобільного на номер фіксованого зв'язку в межах України, необхідно буде набирати номер телефону фіксованої мережі у форматі «0 (міжміський код) ХХХХХХХ». Дзвінок буде заблоковано при здійсненні набору без міжміського коду.

Ці зміни введено у зв'язку з приведенням внутрішніх бізнес-процесів компанії у відповідність до вимог Національного плану нумерації.

Інші умови набору телефонних номерів залишаються без змін.

Довідка УНІАН. До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українські телекомунікаційні оператори – АТ «Київстар» і «Beeline-Україна» (АТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден Телеком»).

Кількість мобільних абонентів компанії становить понад 25,2 млн абонентів широкосмугового доступу до Інтернет – понад 500 тис. Загальний дохід компанії «Київстар» у 2011 становив майже 13,1 млрд грн.