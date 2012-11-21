«Укрзалізниця» розраховує відновити передачу вантажних вагонів держкомпаніям

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") розраховує відновити передачу вантажних вагонів інвентарного парку на баланс державних компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів у середу повідомив начальник Головного комерційного управління «Укрзалізниці» Юрій Меркулов.

«Ми виступили з ініціативою, і зараз узгоджується подальша передача вантажних вагонів на баланс спеціалізованих вагоноремонтних підприємств», - сказав він.

За словами Ю.Меркулова, на сьогодні на баланс держкомпаній не передані і залишаються в інвентарному парку, зокрема, вагони-хопри, цистерни і спеціалізовані платформи.

При цьому він зазначив, що для цього рухомого складу «швидше за все, буде певне зростання вантажних тарифів від зміни умов експлуатації».

За словами Ю.Меркулова, на сьогодні з 126 тис. вагонів інвентарного парку спеціалізованим державним компаніям передано 56 тис. напіввагонів, з яких 12 тис. вагонів простоюють в очікуванні ремонтів.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" планувала завершити передачу вантажних вагонів на баланс державних компаній до кінця першого кварталу 2012 року.

Довідка УНІАН. Реорганізація вантажних перевезень, зокрема, передбачає, що інвентарний парк вантажних напіввагонів буде переданий на баланс ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» і ДП «Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів «Укрспецвагон». Також на балансі «Укрспецвагону» перебуватимуть окатишовози.

З передачею вагонів на баланс державних підприємств статус парку зміниться з «інвентарного» на «власний».