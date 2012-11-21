Для надання авіаперевізникам міжнародних ліній планують створити комісію

Міністерство інфраструктури планує створити Комісію з формування і реалізації державної політики щодо експлуатації міжнародних повітряних ліній.

Як повідомляє прес-служба відомства, відповідна ініціатива закладена в проекті наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження змін до нормативно-правових актів Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації», який виноситься на публічне громадське обговорення.

Згідно з проектом наказу Державіаслужба надаватиме авіаперевізнику право на експлуатацію міжнародної повітряної лінії на підставі рішення Комісії.

Мінінфраструктури зазначає, що відповідні питання будуть розглядатися Комісією виключно на конкурсній основі.

Рішення про проведення конкурсу буде прийматися Мінінфраструктури України.

Термін експлуатації міжнародної повітряної лінії становитиме 5 років, в той час як в даний час він не має обмежень.

Комісія прийматиме рішення про надання або відмову протягом 10 днів з дня закінчення прийому документів на конкурс після замість 30 днів.

Інформація про переможця конкурсу на експлуатацію міжнародної повітряної лінії буде публікуватися на офіційному сайті Мінінфраструктури у п'ятиденний строк з дати затвердження протоколу Комісії.

До складу комісії увійдуть представники відповідних структурних підрозділів Міністерства інфраструктури України та Державіаслужби.

До складу комісії не зможуть входити особи, безпосередньо зацікавлені в результатах конкурсу.