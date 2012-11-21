Придніпровська залізниця випустила облігації на 160 млн грн

ДП «Придніпровська залізниця» здійснила випуск іменних процентних забезпечених облігацій серії D номінальною вартістю 1 тис. грн на загальну суму 160 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

Відсоткова ставка за облігаціями - 19% річних із щоквартальною виплатою процентного доходу.

Розміщення облігацій проводиться на фондовій біржі «Перспектива» андеррайтером ТОВ «Спарта Капітал».

За інформацією офіційного Інтернет сайту Придніпровської залізниці, розміщення облігацій проводитиметься до 12 листопада 2013 року.

Термін обігу облігацій - до 8 листопада 2015 року.

Згідно з умовами випуску, власниками облігацій можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.

Як повідомляється в офіційному проспекті емісії облігацій, залучені кошти планується спрямувати на капітальні вкладення, у тому числі на оновлення та модернізацію основних фондів з метою досягнення їх конкурентоспроможності на зовнішньому і внутрішньому ринках та на удосконалення системи швидкісного просування транзитних вантажів по території України.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2012 року Придніпровська залізниця заявила про намір випустити єврооблігації на 175 млн дол.

У червні 2012 року Придніпровська залізниця розмістила облігації серії С на суму 160 млн грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.