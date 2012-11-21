«Укрзалізниця» недоотримала 316,6 млн грн компенсації за перевезення пільговиків у цьому році

"Укрзалізниця" за 10 місяців 2012 року недоотримала 316,6 млн грн компенсацій за перевезення пільгових категорій пасажирів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Державна адміністрація залізничного транспорту України наполягає на виконанні норми Закону про залізничний транспорт і погашення заборгованості за перевезення пільгових категорій громадян, а також висловлює стурбованість систематичною практикою заниження обсягу субвенцій у бюджетах усіх рівнів на компенсацію цих витрат, зазначається у прес-релізі. У зв'язку з цим «Укрзалізниця» пропонує наступного року закладати суми компенсацій, що відповідають фактично спожитим послугам з перевезення пасажирів, які мають право на пільговий проїзд.

Так, у бюджетах Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України і облдержадміністрацій передбачено лише 203,9 млн грн на розрахунки за перевезення пільговиків залізничним транспортом у 2012 р. Водночас, за 10 місяців 2012 року залізницями України було перевезено пасажирів цих категорій на суму 477,2 млн грн, компенсації за надані послуги становили 160,6 млн грн, або 33,7%.

Зокрема, заборгованість облдержадміністрацій становить 171,8 млн грн (компенсовано 44% від необхідної суми), Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України - 144,4 млн грн (зокрема, за проїзд студентів - 106 млн грн, дітей від 6 до 14 років - 38,4 млн грн, компенсовано за всі пільгові категорії - 14,7%), Верховної Ради України - 0,35 млн грн.

Найбільше коштів недоотримала Південно-західна залізниця - 112,8 млн грн, яка перевезла пільговиків на 146,3 млн грн (компенсовано лише 22,9% від фактичного обсягу перевезень).

Південна залізниця чекає повернення 54,5 млн грн (компенсовано 32,8%). Придніпровська залізниця перевезла пасажирів пільгових категорій на 85 млн грн - недоотримала 52 млн грн (компенсовано 38,8%). Львівська залізниця недоотримала 49,2 млн грн (компенсовано 41,8%).

Низький рівень розрахунків також з Донецькою залізницею (виконано послуг з перевезення на 38,9 млн грн, відсоток погашення - 39,1% від фактичного обсягу перевезень) і Одеською залізницею (виконано перевезень пільгових категорій на суму 41,3 млн грн, одержано коштів - 41,3%).

У свою чергу, "Укрзалізниця" наголошує, що є надійним і безвідмовним перевізником у наданні транспортних послуг для пільгових категорій громадян.

Довідка УНІАН. На залізницях України у повному обсязі надається пільговий проїзд 26 категоріям громадян, які мають таке право згідно з чинним законодавством: ветеранам війни і праці, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсіонерам за віком, студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації і учням професійно-технічних закладів, дітям віком від 6 до 14 років й іншим.

Пільгові категорії громадян становлять понад 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні. Збитки залізничного транспорту загального користування від використання пільгових тарифів повинні відшкодовуватися залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів залежно від того, яким органом ухвалено рішення про введення пільг.