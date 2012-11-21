«Укрзалізниця» розраховує на зростання внутрішніх вантажних перевезень у 2013 році на 2%

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») очікує в 2013 році зростання обсягу вантажних перевезень у внутрішньому і експортно-імпортному сполученні на 2%, а також зростання обсягу перевезень у транзитному сполученні на 0,7%.

Як повідомив журналістам у середу начальник Головного комерційного управління «Укрзалізниці» Юрій Меркулов, такі показники закладено у проект фінансового плану «Укрзалізниці» на 2012 рік.

«Взято оптимістичний сценарій розвитку економіки України», - сказав він.

За словами Ю.Меркулова, «Укрзалізниця» очікує зростання обсягів перевезень будівельних вантажів і кам'яного вугілля у внутрішньому сполученні і на експорт.

Крім того, очікується збільшення експортних перевезень металопродукції українських виробників у зв'язку з передбачуваним виходом світових економік з кризи, а також зростання перевезень сільськогосподарської продукції на рівні 2012 року.

Крім того, Ю.Меркулов зазначив, що в 2013 році «немає передумов для зниження перевезень імпортних вантажів - це руди кольорових металів і нафтопродукти як від виробників Східної Європи, так і з Білорусі та Балтійських країн».

Він також повідомив, що в 2013 році «Укрзалізниця» планує зберегти транзитні тарифи на рівні 2012 року і веде роботу з українськими портами для залучення транзитних вантажів.

Довідка УНІАН. Залізничний транспорт України в січні-жовтні 2012 року перевіз 382 млн тонн вантажів, що становить 98,9% показників аналогічного періоду 2011 року.

Залізниці України у 2011 році збільшили перевезення вантажів на 8,2% порівняно 2010 роком - до 468,1 млн тонн, у тому числі відправлення вантажів зросло на 8,6%.