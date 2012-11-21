Польська РКР до 2016 року планує спрямувати на модернізацію 9,4 млрд дол.
Варшава. Польська державна група компаній залізничного транспорту Grupa РКР затвердила програму розвитку на найближчі три роки, що передбачає спрямування близько 9,4 млрд дол. на модернізацію виробничих активів, підвищення якості надаваних послуг і більш ефективне управління.
Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, програма включає в себе чотири основні складові: "пасажир", "інвестиції", "безпека" і "оптимізація управління".
Передусім РКР хоче зробити більш зручним користування пасажирським залізничним транспортом. "У 2013 році клієнти побачать нові стандарти якості в вагонах та на залізничних вокзалах, буде введено програму лояльності для пасажирів та WI-FI у поїздах. В 2014-2015 роках клієнти зможуть платити банківською карткою у всіх поїздах, а у вагонах з'явиться моніторинг", - зазначила прес-служба.
В рамках модернізації залізничного транспорту в найближчі три роки буде інвестовано у галузь 9,4 млрд дол., майже 90% яких піде на реконструкцію залізничних колій, а також на купівлю нових вагонів і ремонт 60 вокзалів.
РКР, яка володіє другим найбільшим у Польщі залізничним пасажирським перевізником PKP Intercity, має намір збільшити кількість охоронців, що працюють в її поїздах.
Для підвищення безпеки на польській залізниці компанія також має намір реконструювати 2 тис. залізничних переїздів, 200 спеціальних роз'їздів для поїздів, а також провести тренінги для машиністів і чергових руху.
Компанія планує збільшить ефективність управління завдяки скороченню витрат шляхом централізації закупівель товарів і послуг, а також збільшенню доходів, яке планується досягти за рахунок приватизації компаній, які входять до групи, і нерухомості.
Як повідомляв УНІАН, Польща за підсумками минулого року вшосте поспіль очолила список із 27 країн Євросоюзу, де трапляється найбільше аварій в залізничному транспорті: в 2011 році - 489, або 20% від усіх в ЄС.
Довідка УНІАН. Уряд Польщі створив групу компаній PKP в рамках реструктуризації залізничного транспорту країни і підготовки його до приватизації. У компанію увійшли 8 спеціалізованих "дочок", які були виділені в окремі фірми в залежності від своїх основних функцій.
Працюючі в 38-мільйонній Польщі залізничні компанії в минулому році перевезли 264 млн пасажирів, майже 37 млн з яких перевезла PKP Intercity, що спеціалізується на перевезеннях між найбільшими містами, а також міжнародних сполученнях.
Найбільшим пасажирським залізничним перевізником в країні залишається компанія Przewozy Regionalne, яка спеціалізується на регіональних сполученнях і яка належить місцевим органам влади. Її частка в ринку всіх перевезень становить більше 40%.