Одеська залізниця до кінця року відремонтує та модернізує 43 переїзди

Працівники Одеської залізниці до кінця 2012 року модернізують та відремонтують 43 залізничні переїзди.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ОЗ.

Роботи проводяться відповідно до Галузевої програми забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах на 2011-2015 роки.

За інформацією залізниці, в цьому році заплановано капітально відремонтувати 15 переїздів, на 10 із них уже завершені роботи. Також на 25 переїздах настили старого зразка замінені на настили зі збірного залізобетону, що більш зручно для водіїв.

На двох переїздах (315 км перегону Лікарівка - Користівка і 289 км перегону Лікарівка - Павлиш) заплановано виконати роботи із поліпшення видимості. На цей день на переїзді 315 км вони вже завершені, на переїзді 289 км будуть закінчені до кінця року. На нерегульованому переїзді 2 км під'їзної колії Князева - Городківка (через який здійснюється автобусний рух) вже встановлена ​​і до 1 грудня буде введена автоматична переїзна сигналізація.

За повідомленням прес-служби, в ремонт і модернізацію переїздів ОЗ щорічно вкладає понад 7 млн ​​грн.

Довідка УНІАН. Всього на балансі Одеської залізниці знаходиться 740 переїздів, з них 378 перетинають автобусні маршрути. 194 переїзди обслуговуються черговим працівником, 56 таких переїздів обладнано шлагбаумами для перекриття автодоріг на всю ширину проїзної частини. З 546 переїздів без чергового 437 обладнані пристроями переїзної сигналізації.