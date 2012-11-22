«Укрзалізниця»: підвищення вартості вантажних перевезень поліпшить залізничну інфраструктуру

Індексація тарифів у 2013 році на 12,2% на вантажні перевезення дозволить залучити необхідний мінімум коштів для підтримки нормального функціонування залізничної інфраструктури і на поточний ремонт вагонів і локомотивів.

Як повідомив УНІАН начальник Головного комерційного управління Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Юрій Меркулов, індексація не передбачає коштів для оновлення рухомого складу.

«Ми орієнтуємося на прогнозні показники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 12,2% - це необхідний мінімум, який дозволить не збільшувати наші витрати у зв'язку зі зростанням цін на комплектуючі для здійснення поточних ремонтів інфраструктури, вагонів і локомотивів», - сказав він.

За словами Ю.Меркулова, запропонований рівень індексації не матиме істотного впливу на роботу підприємств.

Для низьковартісних вантажів, які становлять 70% обсягів усіх вантажних перевезень «Укрзалізниці», вартість перевезення 1 тонни підвищиться на 4-8 грн, а для високовартісних вантажів - на 20-25 грн.

Зокрема, транспортна складова за перевезення 1 тонни кам'яного вугілля на відстань 275 км у структурі тарифу в 2012 році становить 6,3%, а після індексації підвищиться лише на 0,72%, транспортна складова перевезення дизельного пального на відстань 440 км ( 1,9%) підвищиться на 0,23%, бензину на відстань 488 км (1,6%) підвищиться на 0,2%, залізняку на експорт на середню відстань 886 км (14,5%) підвищиться на 1,77 %, металобрухту на відстань 602 км (7,7%) підвищиться на 0,86%, металопрокату на відстань 360 км (1,7% у внутрішньому сполученні і 2,8% на експорт) підвищиться на 0,21% і 0,35%, відповідно, азотних добрив (2,3%) підвищиться на 0,27%.

При цьому, за словами Ю.Меркулова, «якщо темпи придбання нового рухомого складу і далі значно відставатимуть від темпів списання, то вже в 2013 році залізничний транспорт буде не в змозі перевезти від 70 до 93 млн. тонн вантажів, заявлених до перевезення - це 13% від всього обсягу, що прогнозується в 2013 році».

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» пропонує індексувати тарифи на залізничні вантажні внутрішні, експортні та імпортні перевезення в 2013 році на 12,2%, а тарифи на транзитні перевезення залишити на рівні 2012 року.

Така індексація дозволить додатково залучити 3,6 млрд грн, тоді як у 2012 році через заборону тарифів «Укрзалізниця» недоодержала близько 2 млрд грн.

Довідка УНІАН. Рівень тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні залишається незмінним з червня 2009 року, а тарифи на пасажирські перевезення «Укрзалізниці» - найнижчими серед країн СНД.

Щорічна потреба фінансування шляхової інфраструктури залізниць становить 6,8 млрд грн. При цьому, виходячи з фінансового плану, галузь змогла спрямувати на капітальний ремонт і модернізацію шляхів ц 2012 році 3,8 млрд грн.