«Укрзалізниця» просить 2,7 млрд грн на оновлення пасажирського рухомого складу

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») просить виділити в 2013 році 2,7 млрд грн державного фінансування на оновлення парку пасажирського рухомого складу.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», відповідні пропозиції закладено в проекті плану капітальних інвестицій на 2013 рік, який відомство подало на розгляд Міністерства інфраструктури.

Документом, зокрема, пропонується спрямувати ці кошти на закупівлю 200 купейних вагонів, 41 вагону для перевезення інвалідів, 7 спеціальних службово-технічних вагонів.

«Укрзалізниця» прогнозує, що через хронічне недофінансування з боку держави на оновлення пасажирського рухомого складу для формування додаткових поїздів до свят у 2013 році не вистачатиме рухомого складу.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України станом на 20 листопада призначила на новорічні та різдвяні свята додаткові поїзди, які здійснять 129 рейсів, зокрема 98 рейсів у західному напрямі.

У новорічні та різдвяні свята 2011-2012 року «Укрзалізниця» збільшила кількість додаткових поїздів до 33, задіявши в їх складі близько 600 вагонів.

Додаткові поїзди для залізниць України є збитковими, оскільки їх населеність не перевищує 50%.

Через те, що з державного бюджету України систематично не виділяються кошти на оновлення пасажирського рухомого складу, можливості залізниці з перевезення пасажирів без оновлення пасажирського парку впродовж найближчих п'яти років скоротяться в 1,5 разу — з 60,5 млн. до 40 млн. пасажирів.

За результатами досліджень ринку залізничних перевезень, проведених компанією AT Kearney, на оновлення пасажирського вагонного парку необхідно до 2015 року 8,2 млрд грн інвестицій, у 2020 р. - 14,2 млрд грн, на оновлення парку пасажирських локомотивів - 6,9 млрд грн і 16,3 млрд грн, відповідно.