«Укрпошта» ввела міжнародні термінові перекази між Україною і Туреччиною

Українське держпідприємство поштового зв'язку (УДППЗ) «Укрпошта» з 20 листопада почало двосторонній обмін електронними переказами між Україною і Туреччиною за системою Eurogirо.

Як говориться в повідомленні «Укрпошти», перекази Eurogiro можуть прийматися і виплачуватися в національній валюті у всіх відділеннях поштового зв'язку або в євро (за умови відсутності в сумі переказу євроцентів) – у певних об'єктах поштового зв'язку.

Туреччина стала 12-ю країною, з якою відомство здійснює обмін міжнародними електронними переказами за системою Eurogiro.

Раніше обидві країни могли користуватися лише послугою міжнародних простих переказів.

Перекази Eurogiro відправляються тільки на користь фізичних осіб.

Максимальна сума переказу від одного відправника не має перевищувати 1200 євро або еквівалента цієї суми в гривнях на день.

Для одержання міжнародного термінового переказу адресат має бути поінформований про контрольний номер переказу, суму і валюту прийому переказу, країну відправлення.

Довідка УНІАН. Eurogiro – одна з найбезпечніших європейських систем міжнародних готівкових грошових переказів безпосередньо на домашню адресу одержувача.

У 2011 році через систему було здійснено близько 30 млн. трансакцій.

УДППЗ «Укрпошта» приєдналася до системи Eurogiro в 2010 році й надає послуги з переказу коштів до 10 країн світу.

Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» входить в сферу управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку України. «Укрпошта» надає близько 50 видів послуг у 14 тис. відділень по всій Україні.