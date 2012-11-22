«Бориспіль» вводить нову технологію обслуговування трансферних пасажирів

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» з 30 листопада першим в Україні вводить нову технологію обслуговування трансферних пасажирів і багажу.

Згідно з повідомленням аеропорту, технологія передбачає, що трансферним пасажирам аеропорту «Бориспіль», зареєстрованим до кінцевого пункту подорожі, не потрібно буде одержувати багаж і наново реєструвати його в терміналі вильоту.

Після здійснення необхідних процедур митного контролю і контролю на авіаційну безпеку багаж буде перевантажений на стикувальний рейс для доставки в аеропорт призначення.

Одержувати багаж доведеться лише в тому разі, якщо у пасажира є товари, що підлягають митному декларуванню.

За рішенням деяких авіакомпаній здійснюватиметься доставка трансферних пасажирів від борту повітряного судна до терміналу відправки на окремому перонному автобусі.

Спеціально для пасажирів, які мандрують трансфером через аеропорт «Бориспіль», на сайті аеропорту будуть розміщені пам'ятки зі всією необхідною інформацією.

Нагадаємо, в даний час аеропорт «Бориспіль» веде роботу із залучення авіаперевізників до нового термінального комплексу D. При цьому базові перевізники «Борисполя» - «АероСвіт» і МАУ заявляли про неготовність перейти до нового терміналу через те, що він не забезпечує стиковок внутрішніх і міжнародних рейсів.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» в січні-жовтні 2012 року обслужив 7,392 млн. пасажирів, що на 7% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

У 2011 році аеропорт «Бориспіль» збільшив пасажиропотік на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн. чоловік.

Термінальний комплекс «D» аеропорту «Бориспіль» є найбільшим в Україні. Його площа становить 107 тис. кв. м, пропускна спроможність - 15 млн. пасажирів на рік.

Комплекс оснащений 11 стаціонарними аеромостами, які дозволяють приймати 6 великих (класу «Боїнг-747») і 5 невеликих (класу «Боїнг-737») літаків.