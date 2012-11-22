Facebook хоче обмінятися даними про користувачів з Фотосервісом Instagram

Всесвітня соціальна мережа Facebook Inc пропонує об'єднати дані своїх користувачів із даними нещодавно придбаного фотосервісу Instagram, а також послабити обмеження на листування електронною поштою між членами соціальної мережі, повідомляє Reuters.

Facebook заявляє, що хоче розділити інформацію між своїми власними сервісами і обмінюватися нею з іншими відділеннями та підрозділами, що належать їй, аби "розуміти і покращувати роботу наших послуг і послуг, які надають наші сервіси".

Одним із найбільш значних підприємств Facebook на сьогодні є фотообмінний ресурс Instagram, який найбільша у світі соціальна мережа купила в жовтні приблизно за 715 мільйонів доларів.

Зміна, яку запровадять, дозволить Facebook створювати єдині для користувача профілі, в яких будуть міститися особисті дані, отримані як з соціальної мережі, так і з програми Instagram.

До подібної системи в січні цього року прийшов Google Inc, який об'єднав персональну інформацію користувачів своїх різних сервісів на зразок електронної пошти, соцмережі Google+ і самого пошукача.

Крім цього, Facebook хоче також послабити обмеження на зв'язок між членами соціальної мережі електронною поштою. Facebook повідомила, що хоче прибрати в налаштуваннях систему, що дозволяє користувачам самим контролювати, хто може писати їм листи. Компанія планує замінити опцію "Хто може відправляти вам повідомлення на Facebook" на нові фільтри для керування вхідними повідомленнями.

Користувачі Facebook зможуть обговорити і прокоментувати зміни протягом наступних семи днів. У тому разі, якщо з цього питання назбирають понад 7 000 коментарів, Facebook відкриє голосування для затвердження нової системи.

Взагалі ж Facebook, яка здійснила в травні первинне розміщення, має намір надалі повністю скасувати систему голосування користувачів, вважаючи, що вона не функціонує належним чином і не підходить для поточної ситуації у великий публічній компанії, діяльність якої контролюється різними регулюючими органами.

Замість голосування Facebook буде шукати інші форми зворотного зв'язку зі своїми користувачами на зразок діалогу з фахівцями з безпеки на форумі або навіть в режимі онлайн за допомогою веб-трансляцій.

Довідка УНІАН. Соціальна мережа Facebook, штаб-квартира якої розміщується в Каліфорнії, була створена вісім років тому студентом Гарварда Марком Цукербергом. У другому кварталі 2012 року, на тлі зростання витрат, пов'язаних з проведеним IPO і компенсаціями своїм співробітникам, Fаcebook отримав збитки у розмірі 157 млн ​​дол. у порівнянні з чистим прибутком у розмірі 240 млн дол. за аналогічний період 2011 року.