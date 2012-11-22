УЗ заявила про 368,2 млн грн дебіторської заборгованості підприємств за перевезення вугілля

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») заявила, що внаслідок надання за дорученням уряду вугледобувним підприємствам послуг з перевезення вантажів, дебіторська заборгованість досягла 368,2 млн грн, зокрема заборгованість ДП «Вугілля України» становила 320,7 млн грн.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», у 2012 році кошти за перевезення вугілля надходили двічі, зокрема, у січні надійшло 2,5 млн грн і в березні - 6,1 млн грн і це тоді, як транспортна складова в кінцевій вартості вугілля становить лише 6,2% у межах України та 8,5% в експортних перевезеннях.

Крім того, в "Укрзалізниці" повідомили, що за перевезення вугілля заборгували також енергетики, зокрема, ВАТ «Центренерго "Трипільська ТЕС-3» - 8,5 млн грн, Зміївська ТЕС - 34 млн грн.

Всього за 9 місяці 2012 року залізниці України заявили клієнтам 698 претензій та позовів за порушення умов договорів перевезення вантажів на загальну суму 96,8 млн грн.

З них клієнтами задоволено 503 позовів на суму 14,9 млн грн, на розгляді перебувають 163 позови на суму 76 млн грн і відхилено - 32 позови на суму 5,9 млн грн.

До того ж «Укрзалізниця» відзначає, що її тариф на перевезення вугілля значно нижчий, ніж тарифи інших залізничних адміністрацій. Зокрема, тариф «Укрзалізниці» на перевезення 1 тонни вантажів становить 4,63-11,66 долара, тариф РЗ - 8,83-17,26 долара, тариф Білоруських залізниць - 1,95-25,99 долара.

"Залізничники змушені інтенсифікувати роботу щодо поліпшення управління оборотним капіталом, зокрема з дебіторською заборгованістю, для забезпечення своїх експлуатаційних потреб для здійснення перевезень", - заявляють в "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» заявила про необхідність індексації тарифів на залізничні вантажні перевезення в 2013 році на 12,2%, що дозволить додатково залучити 3,6 млрд грн, тоді, як у 2012 році через стримування тарифів «Укрзалізниця» недоотримала близько 2 млрд грн.