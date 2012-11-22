Авіакомпанії low-cost не прагнуть до білоруського ринку - міністр транспорту країни

Мінськ. Бюджетні авіакомпанії (low-cost) не демонструють готовність до роботи на білоруському ринку авіаперевезень.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомив сьогодні під час оnline-конференції на сайті БЕЛТА міністр транспорту і комунікацій Білорусі Анатолій Сивак.

«На сьогодні запити від іноземних low-cost авіакомпаній на виконання рейсів до міст Білорусі відсутні», - сказав А.Сивак.

До того ж він зазначив, що НАК «Белавіа» ухвалила рішення про створення на своїй базі гібридної авіакомпанії, яка буде поєднувати в собі елементи класичної роботи авіаперевізників з принципами low-cost (low-cost перевізник пропонує вкрай низькі тарифи за авіаперевезення в обмін на відмову від більшості традиційних пасажирських послуг - УНІАН).

«Певна кількість квитків уже продається за вельми низькими цінами, але правила їх використання є жорсткими. Зокрема, діє заборона повернення або обміну придбаних квитків. Авіакомпанія поступово впроваджує ці елементи в свою роботу», - повідомив А.Сивак.

За його словами, «Белавіа» не є єдиним перевізником на білоруському ринку авіаперевезень, а отже, монополістом. Крім національної авіакомпанії, польоти в Мінськ і зі столиці виконують «Аерофлот», «Аеросвіт», Czech Airlines, LOT Polish Airlines, Austrian, AirBaltic, Turkish Airlines, Lufthansa.

«Таким чином, білоруський ринок авіаперевезень відповідає всім умовам конкурентного середовища та перебуває в стані постійного розвитку», - наголосив білоруський міністр.

Довідка УНІАН. Національна авіакомпанія «Белавіа» - найбільший авіаперевізник Білорусі, який здійснює регулярні польоти в 23 країни (Європи та Азії). З 1997 року є дійсним членом Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), з 2010 року - членом Асоціації європейських регіональних авіакомпаній (ERAA). «Белавіа» відповідає найвищим міжнародним стандартам забезпечення безпеки. За підсумками аудиту операційної безпеки Міжнародної асоціації повітряного транспорту авіакомпанія в 2008 році увійшла до регістра операторів IOSA.

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