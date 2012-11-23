Мінінфраструктури: у 2012 р. чистий прибуток державних морських портів становитиме 1,2 млрд грн

Чистий прибуток державних морських торгових портів за підсумками 2012 року становитиме 1,2 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник міністра інфраструктури Дмитро Демидович.

За його словами, дохід від реалізації послуг морських торгових портів у 2012 році становитиме 5 млрд грн. До того Д.Демидович зазначив, що портова галузь України потребує інвестицій упродовж 3-4 років у розмірі близько 25 млрд грн.

«За існуючого обсягу реформа портової галузі займе 20 років. Тому ми вважаємо, що оптимальною формою залучення інвестицій у морські порти України є концесія, яка дозволить врегулювати відносини з приватним бізнесом у галузі», - сказав він.

Заступник міністра також повідомив, що приватні морські торгові порти України у 2011 році перевалили близько 47 млн тонн вантажів, тоді як державні морські торгові порти - 114 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня п.р. Кабінет міністрів ухвалив постанову №1055, якою розширив перелік об'єктів права державної власності, які можуть передаватися у концесію, і заніс до нього всі 18 морських торгових портів України. До того, згідно з нещодавно ухваленим законом «Про морські порти України», портова акваторія, засоби навігаційного устаткування й інші об'єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення морських шляхів, системи управління рухом суден, інші стратегічні об'єкти портової інфраструктури не підлягають передачі у концесію.

За даними Мінінфраструктури, зношеність інфраструктури українських морських портів становить 60-90%, а портова галузь України потребує залучення близько 25 млрд грн інвестицій.

Українські морські порти у 2011 році збільшили переробку вантажів на 5,6% порівняно із 2010 роком - до 113,7 млн тонн.

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