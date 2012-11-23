Мінінфраструктури пропонує зменшити суму повернення коштів за квиток після відправлення поїзда

Міністерство інфраструктури України пропонує зменшити суму повернення коштів за квиток після відправлення поїзда. Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Укрзалізниці."

Зокрема, згідно з проектом наказу міністерства інфраструктури України «Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України» після відправлення поїзда, але не більше ніж через годину після його відправлення, пропонується виплачувати 10% вартості квитка і плацкарти.

В "Укрзалізниці" наголосили, що умови повернення проїзних документів до відправлення поїзда не зміняться.

Як пояснили в прес-службі відомства, якщо, наприклад, вартість квитка в купейному вагоні на поїзд № 38 Київ - Донецьк станом на 19.11.2012 становить 195,51 грн - при поверненні проїзного документа у зазначений проміжок часу пасажиру повернуть 19,23 грн .

19,23 грн = (кв. 5,73 грн + пл. 8,14 грн + вартість постелі 12,08 грн + страховий збір 2,07 грн + ПДВ 5,21 грн) - 14,00 грн (комісійний збір за операцію повернення менше доби).

У відомстві уточнили, що раніше, згідно з правилами повернення коштів за невикористані проїзні документи, менше ніж за 9 годин до відправлення поїзда, але не більше ніж через годину після його відправлення, пасажиру повертається вартість квитка без повернення вартості плацкарти і комісійного збору.

Наприклад, якщо квиток у купейний вагон на потяг № 38 Київ - Донецьк коштує 195,51 грн, при поверненні у зазначений проміжок часу пасажиру поверталося 71,86 грн.

В "Укрзалізниці" повідомили, що вищезазначені зміни набудуть чинності з моменту набрання чинності відповідного наказу Мінінфраструктури України.

Як нагадує "Укрзалізниця", умови повернення проїзних документів до відправлення поїзда не зміняться і залишаються такими ж:

Менше ніж за 9 годин до відправлення поїзда повертається повна вартість квитка, вартість плацкарти не повертається.

Наприклад, якщо вартість квитка в купейному вагоні на поїзд № 38 Київ - Донецьк станом на 19.11.2012 становить 195,51 грн, при поверненні проїзного документа у зазначений проміжок часу пасажиру повернуть 71,86.

71,86 грн = (кв. 57,73 грн + вартість постелі 12,08 грн + страховий збір 2,07 грн + ПДВ 13,98 грн) - 14,00 грн (комісійний збір за операцію повернення менше доби).

Від 24 до 9 годин до відправлення поїзда, повертається повна вартість квитка і 50 відсотків вартості плацкарти. Наприклад, якщо вартість квитка в купейному вагоні на поїзд № 38 Київ - Донецьк станом на 19.11.2012 становить 195,51 грн, при поверненні проїзного документа у зазначений проміжок часу пасажиру повернуть 120,69 грн.

120,69 грн = (кв. 57,73 грн + пл. 40,69 грн + вартість постелі 12,08 грн + ПДВ 22,12 грн + страховий збір 2,07) - 14,00 грн (комісійний збір за операцію повернення менше доби).

При поверненні більш ніж за 24 години (добу) до відправлення поїзда, якщо вартість квитка в купейному вагоні на поїзд № 38 Київ - Донецьк станом на 19.11.2012 становить 195,51 грн, при поверненні проїзного документа у зазначений проміжок часу пасажиру повернуть 173,51 грн.

173,51 грн = (кв. 57,73 грн + пл. 93,46 грн (у т. ч. вартість постелі - 12,08 грн) + страховий збір 2,07 грн + ПДВ 30,25 грн) - 10 грн (комісійний збір за операцію повернення).

У всіх випадках не повертається комісійний збір за оформлення.

Довідка УНІАН. Повна вартість проїзду в пасажирських потягах має такі складові: вартість квитка + вартість плацкарти + ПДВ + страховий збір + комісійний збір.

Вартість квитка - це частина вартості проїзду, яка компенсує витрати на утримання та експлуатацію інфраструктури залізниць і електроенергію (або інший вид енергії), яка використовується під час прямування поїзда (інфраструктурна складова).

Вартість плацкарти - це частина вартості проїзду, що компенсує витрати перевізника на підготовку вагона до рейсу та обслуговування на шляху прямування (вагонна складова).

Страховий збір - включаються у вартість проїзду згідно Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.

Комісійний збір - кошти, сплачені за послугу, пов'язану з оформленням, поверненням, переоформленням проїзних документів.

ПДВ - непрямий багатоступінчастий податок, збирається з кожного акту продажу, починаючи з виробничого і розподільного циклів і закінчуючи продажем споживачу.

Для прикладу, візьмемо калькуляцію вартості проїзду в купейному вагоні швидкого поїзда № 38 Київ - Донецьк. Станом на 19.11.2012 вартість проїзного документа в пасажирському вагоні становить 195,51 грн.

З цієї суми вартість квитка (кв.) - 57,73 грн, вартість плацкарти (пл.) - 93,46 грн (у т. ч. вартість постелі 12,08 грн), страховий збір - 2,07 грн, ПДВ - 30,25 грн, комісійний збір - 12,00 грн.