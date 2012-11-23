Умови «Кримтел» з придбання його активів неприйнятні - «Укртелеком»

Умови, за якими компанія «Кримтел» пропонує придбання активів «Укртелекому», є неприйнятними і не відповідають українському законодавству.

Про це йдеться в офіційному коментарі компанії «Укртелеком», переданому УНІАН.

У коментарі наголошується, що керівництво компанії «Кримтел» «знову вдалося до поширення недостовірної і некоректної інформації, вкотре намагаючись перекласти відповідальність за власні дії на інших, зокрема на ПАТ «Укртелеком»», зокрема про те, що придбання активів «Кримтел» нібито затягується «Укртелекомом». Хоча в цей час, за даними «Укртелекому», немає правових підстав для таких дій.

Зокрема, «Укртелеком» спростовує заяву ліквідатора «Кримтел» Сергія Шатунова про створення комітету кредиторів, який досі не створений «за недостатньої організованості дій ліквідатора». За даними «Укртелекому», тільки такий комітет, згідно із законодавством, може ухвалювати рішення щодо розпорядження майном банкрута, яким у судовому порядку визнаний «Кримтел».

«Отже, заяву ліквідатора ТОВ «ПК «Кримтел» Шатунова С.В. щодо створення такого комітету кредиторів на цей час є лише його фантазією», - йдеться в коментарі.

Крім того, відзначає «Укртелеком», на цей час існує конфлікт між власниками «Кримтел», один з яких оскаржив рішення керівництва «Кримтел» про ліквідацію компанії в судовому порядку, що також не дає можливості вирішити проблему придбання у правовому полі.

Тому «Укртелеком» заявляє, що в такій ситуації «компанія вважає малоперспективним» позитивне вирішення ситуації навколо «Кримтел». В «Укртелекомі» вважають, що тільки керівництво «Кримтел», зокрема ліквідатор, відповідальний за дії та рішення компанії.

«Будь-які публікації про нібито затягування або небажання вирішити питання щодо придбання активів банкрута з боку ПАТ «Укртелеком» не відповідають дійсності, оскільки таке рішення істотно залежить від волі самого ТОВ «ПК «Кримтел» і умов, на яких це пропонується», - йдеться в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня п.р. ліквідатор компанії «Кримтел» Сергій Шатунов заявив, що процедура переходу права власності від «Кримтел» «Укртелекому» може відбутися протягом листопада. За його даними, «Укртелеком» «обрав один варіант: забрати активи «Кримтел» у вигляді технічного комплексу - станції з програмним забезпеченням і виробничої мережею, яка йде до абонентів», внаслідок чого відновиться раніше розірване взаємоз'єднання мереж.

Нагадаємо, 1 серпня 2012 р. «Укртелеком» розірвав взаємоз'єднання своєї мережі зв'язку з мережею «Кримтел» у зв'язку із заборгованістю «Кримтел» перед «Укртелекомом» (за даними «Укртелекому» - у розмірі 10 млн грн, за даними «Кримтел» - 5 млн грн) і визнав «Кримтел» банкрутом. Це рішення ухвалив Господарський суд АР Крим 14 червня 2012 за результатами розгляду заяви «Кримтел» про визнання компанії банкрутом, на підставі чого була відкрита ліквідаційна процедура та призначено ліквідатора.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України (понад 9,4 млн абонентів), компанія також є лідером ринку Інтернету (понад 1,4 млн абонентів). Основним акціонером компанії є ТОВ «ЕСУ» (належить австрійській компанії EPIC) - 92,79%. Дохід компанії (з ПДВ) в 2011 року становив 8039,6 млн грн.

ТОВ "Виробнича компанія "Кримтел" (м. Сімферополь) створено в жовтні 1993 року, спеціалізувалося на наданні послуг цифрового міського зв'язку в АР Крим, кількість абонентів - 18 тис.