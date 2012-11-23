НКРЗІ прийняла за основу проект ліцензійних умов фіксованого телефонного зв'язку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), прийняла за основу проект рішення «Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного і визнання рішення НКРЗ від 10.12.2009 №1789, що втратило чинність». Про це УНІАН повідомили у прес-службі НКРЗІ.

Документ розроблено з метою удосконалення нормативно-правової бази, яка регламентує умови ліцензування у сфері телекомунікацій, та приведення її, у відповідність до норм чинного законодавства.

Зміни ліцензійних умов спрямовані, передусім, на посилення захисту прав споживачів телекомунікаційних послуг. Згідно з новими умовами ліцензування, оператор не зможе в односторонньому порядку розірвати взаємоз'єднання з телекомунікаційною мережею іншого оператора без ухвалення відповідного рішення НКРЗІ.

Крім того, у проекті закладається норма, за якою на оператора можуть бути покладені зобов'язання щодо розвитку та надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг, регулювання тарифів на які здійснюється державою.

Також запропоновані зміни конкретизують і спрощують окремі процедури подачі документів на отримання ліцензії. Так, необхідність видачі копій ліцензій для філій та інших відокремлених підрозділів суб'єкт господарювання може вказати безпосередньо в заяві на отримання ліцензії, надавши їх перелік. Також документом чітко визначено необхідність внесення оператора в реєстр за видом діяльності відповідно до виданої ліцензії. Це дозволить сформувати повноцінну базу для поступового переходу України від ліцензійної діяльності у сфері телекомунікацій до реєстраційної.

Документ буде опубліковано на офіційному веб-сайті НКРЗІ для громадського обговорення.

Довідка УНІАН. НКРЗІ є колегіальним органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. Здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду в галузі зв'язку. Підпорядковується Президенту України, підзвітна ВР. НКРЗІ складається з Голови та шести членів комісії, які призначаються на посади Президентом України.