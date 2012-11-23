"АероСвіт" розширив географію спільних рейсів з МАУ

Авіакомпанія "АероСвіт" у період зимової навігації з метою розвитку транзитних перевезень через базовий аеропорт "Бориспіль" (Київ) розширила формат діючої код-шерингової угоди з авіакомпанією "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ).

Як повідомляє «АероСвіт», авіакомпанії ввели в глобальні системи бронювання рейси під спільними кодами, які сумарно зв'яжуть близько 30 аеропортів в Європі та Азії.

Зокрема, "АероСвіт" отримує можливість розмістити свій маркетинговий код на рейсах МАУ (як фактичного перевізника) до Берліна, Брюсселя, Мілана, Рима, Франкфурта, Мадрида, Барселони, Лісабона, Лондона, Дубай, у московський аеропорт "Домодєдово", до Алмати і Харкова.

У свою чергу "АероСвіт" відкриває МАУ доступ до розміщення коду на рейси власної мережі в аеропорти "Шереметьєво" і "Внуково" (Москва), до Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Астани, Афін, Ларнаки та Івано-Франківська.

Ще на двох міжнародних і п'яти внутрішньоукраїнських напрямках – до Тбілісі, Тель-Авіва, Донецька, Дніпропетровська, Львова, Одеси та Сімферополя – обидва перевізники продовжать спільну операцію.

Крім того, "АероСвіт" і МАУ формують мережу рейсів під спільними кодами на період літньої навігації 2013 року з урахуванням найбільш ефективного використання флоту кожної компанії для створення нових транзитних пасажирських потоків.

Код-шерінг дозволяє "АероСвіту" і МАУ значно розширити географію доставки пасажирів за рахунок створення нових комбінованих маршрутів. При цьому спрощується наскрізна реєстрація на весь комбінований маршрут. У результаті при пересадці в транзитному аеропорту ("Бориспіль") пасажиру не потрібно буде отримувати багаж і повторно проходити реєстрацію на стикувальний рейс.

Окрім цього, спільні польоти до Москви відкривають пасажирам обох компаній доступ відразу до трьох аеропортів Московського авіаційного вузла – "Шереметьєво", "Домодєдово" і "Внуково".

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «АероСвіт – Українські Авіалінії» створена в 1994 році, базується в київському аеропорту «Бориспіль», обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 34 країн, а також перевозить пасажирів до найбільших міст України. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 21 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії знаходяться в приватній власності.

Флот МАУ складається з 20 літаків «Боїнг 737». Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР). Авіакомпанія здійснює рейси до 40 столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки й СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 інших міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.