«Центр ділової авіації» відновить рейси з Ужгорода до Києва

Авіакомпанія «Центр ділової авіації» з 26 листопада почне регулярні рейси з Ужгорода в аеропорт «Київ» (Жуляни).

Як сказано в повідомленні аеропорту, рейс буде виконуватися по понеділках з Ужгорода о 06:30, по п'ятницях з Києва о 19:05.

За інформацією авіакомпанії, рейси виконуватимуться на літаку Saab 340B.

Як повідомляв УНІАН, в 2011 році рейс Київ-Ужгород «Центр ділової авіації» виконував з аеропорту «Бориспіль».

До 29 березня 2011 року рейси у напрямку Київ-Ужгород виконувала авіакомпанія «Дніпроавіа», яка припинила їх через невигідність обслуговування цього маршруту.

Довідка УНІАН. Шведський пасажирський турбогвинтовий літак Saab 340 розвиває крейсерську швидкість близько 467 км/год. Салон літака розрахований на 35 пасажирів.

Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року. У 1994 році Київський об'єднаний авіазагін був розділений на аеропорт і авіакомпанію і з цього моменту існує як незалежне підприємство.

У 2012 році була завершена реконструкція аеропорту та будівництво нового терміналу А загальною площею 14 тис. кв. м, у тому числі площа VIP-залу - 1,5 тис. кв. м.

Загальний обсяг інвестицій в будівництво терміналу становив 400 млн грн, у тому числі вартість самого терміналу з благоустроєм прилеглої території, котельної та внутрішніми мережами - 340 млн грн і близько 60 млн грн - облаштування перону для стоянки 8 літаків типу Boeing 737.

Пропускна спроможність терміналу - до 500 пасажирів на годину на виліт. У перспективі планується розширення терміналу зі збільшенням пропускної спроможності до 1500 осіб на годину.