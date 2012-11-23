Одеський порт з 25 листопада закриває пасажирську навігацію 2012 року.

Як сказано в повідомленні порту, останнім пасажирським судном, яке зайде в 2012 році в порт, стане пасажирський лайнер MSC LIRICA (довжина 251,3 м, прапор Панами), максимальна місткість якого становить 2065 осіб.

Це буде третій візит MSC LIRICA в порт в 2012 році.

Планується, що в березні це ж судно відкриє пасажирську навігацію 2013 року і протягом року зайде в порт 5 разів.

Як повідомляв УНІАН, в сезоні 2012 року Одеський порт очікував 73 заходження пасажирських суден, з них 32 - завдовжки більше 200 метрів.

Довідка УНІАН. Одеський порт - один з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований в північно-західній частині Чорного моря на перетині історично сформованих торгових шляхів Сходу і Заходу. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна завдовжки до 300 м, осадкою до 11,5 м. Технічні можливості порту дозволяють обробляти понад 18 млн тонн сухих і 25 млн. тонн наливних вантажів на рік.

ДП «Одеський морський торговельний порт» в 2011 року збільшило переробку вантажів на 3,7% у порівнянні з 2010 роком - до 25,621 млн тонн.