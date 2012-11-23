У Києві на Південному мосту у бік проспекту Бажана до 25 листопада буде обмежено рух

Роботи з ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини на Південно-мостовому переході (в напрямку проспекту Миколи Бажана) тривають. Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ.

Як наголошується в повідомленні, роботи планується завершити до 6 години ранку 25 листопада.

У зв’язку із частковим обмеженням руху автотранспорту ДАІ рекомендує такі маршрути об’їзду: по Наддніпрянському шосе у напрямку Південно-мостового переходу - через Дарницький автомобільно-залізничний мостовий перехід через р. Дніпро на проспект Григоренка з виїздом на пр-т М.Бажана в районі станції метро «Позняки», або до вул. Ахматової з виїздом на Харківське шосе в напрямку Харківської площі.

Державтоінспекція закликає водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, а також радить неухильно дотримуватись дорожніх знаків і передусім - тимчасово встановлених.