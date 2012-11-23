ДТП у Таїланді: 20 українців отримали травми різного ступеня тяжкості
16:25, 23 листопада 2012Транспорт/Звя'зок
0
За повідомленням Посольства України в Королівстві Таїланд, 23 листопада ц.р. внаслідок ДТП з туристичним автобусом, що сталася в провінції Канчанабурі, 20 українців отримали травми різного ступеня тяжкості.
Усіх постраждалих було доставлено до місцевих лікарень для надання медичної допомоги, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.
Посольство України в Таїланді забезпечує відповідний консульській супровід.
Справа перебуває на особливому контролі в Департаменті консульської служби МЗС України та Посольства України в Королівстві Таїланд.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter