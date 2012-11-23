UCRA присвоїло Одеській залізниці та її облігаціям серії «E» кредитний рейтинг «uaA»

«Українське кредитно-рейтингове агентство» (UCRA) присвоїло держпідприємству «Одеська залізниця» (ОЗ) та його облігаціям серії «E» на суму 100 млн грн довгостроковий кредитний рейтинг «uaA» з прогнозом «стабільний».

Як сказано у повідомленні UCRA, Одеська залізниця планує провести публічне розміщення іменних процентних забезпечених облігацій (серія «E») з процентною ставкою на рівні 19,0% річних. За випуском передбачена оферта (травень 2014 року), а загальний термін обігу паперів - 3 роки. Поручителями за випуском виступають (солідарно) Придніпровська, Південно-Західна (ПЗЗ) і Південна (ПЗ) залізниці.

Рівень кредитних рейтингів підтримується входженням до складу «Укрзалізниці», стабільним попитом на послуги в умовах низької конкуренції з боку інших сегментів транспортної галузі, що дозволяє компанії генерувати позитивний грошовий потік. Агентство також відзначає помірне боргове навантаження і відсутність залежності від окремих контрагентів (споживачів послуг і постачальників).

Рівень кредитних рейтингів обмежується високим рівнем зношеності основних фондів, що вимагає істотних фінансових вкладень у модернізацію та оновлення транспортного парку, чутливістю емітента до змін вартості ПММ та електрики, високою залежністю від державного регулювання ціноутворення, чутливістю транспортної галузі до загального стану та ділової активності в економіці країни і країн партнерів, а також динаміки розвитку основних галузей-споживачів послуг.

Прогноз рейтингу «стабільний» свідчить про відсутність передумов для зміни рейтингу.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і більше 16% пасажирообігу залізниць України.

Станом на кінець І півріччя 2012 року експлуатаційна довжина залізничних колій ОЗ становила майже 4 тис. км., Кількість пасажирських і вантажних вагонів становила 0,9 тис. і 20,9 тис. відповідно.

За підсумками 2011 року чистий прибуток ОЗ становив 106,2 млн грн.