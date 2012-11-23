ПЖД обладнала системами супутникової навігації 333 локомотиви

Придніпровська залізниця обладнала системами супутникової навігації 333 локомотиви, в тому числі 278 вантажних електровозів (серії ВЛ-8, ВЛ-11, ДЕ-1) і 55 пасажирських (серії ЧС-7, НС-2).

Як повідомили УНІАН у Придніпровській залізниці, до кінця 2012 року залізниця планує обладнати GPS-системами ще 167 локомотивів.

Системи супутникової навігації дозволяють стежити за станом рухомого складу в режимі реального часу. На цифровій моделі поїздів по ділянках магістралі відбивається ціла низка даних: тип і номер локомотива, дата роботи, номер поїзда, час його відправлення та прибуття по станціях і т. д.

Отримані дані використовуються для оперативного опрацювання та аналізу експлуатаційних показників роботи локомотивів і локомотивних бригад, контролю за фінансовими та іншими складовими виробничої діяльності тягового господарства, пошуку резервів до її поліпшення.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2012 року Придніпровська залізниця заявила про намір випустити єврооблігації на 175 млн дол.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.