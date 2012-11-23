У ДКАУ кажуть, що космічну програму "Дніпро" гальмує Міноборони РФ

Москва. Питання щодо подальшої реалізації російсько-української космічної програми "Дніпро" мають бути адресовані до Міноборони РФ, оскільки Україна зі свого боку всі питання вирішила повністю.

Про це в Санкт-Петербурзі повідомив голова Державного космічного агентства України (ДКАУ) Юрій Алексєєв, передає РІА ”Новости”.

"Я думаю, що не нам потрібно порушувати це питання. Нас взагалі-то дуже багато критикують, що ми винні. Я вважаю, що це неправильно", - сказав Ю.Алексєєв, відповідаючи на запитання журналістів.

"Ми всі питання вирішили повністю, зараз всі питання до Міноборони (РФ)", - підкреслив він, зазначивши, що зараз у російському військовому відомстві йде процес зміни керівництва.

Ю.Алексєєв нагадав, що глави держав доручили відновити цю програму.

Раніше глава Роскосмосу Володимир Поповкін також заявляв, що визначеність з космічною програмою "Дніпро" має наступити до кінця жовтня.

Джерело в російській ракетно-космічній галузі сказало РІА “Новости”, що затримка пов'язана із зміною керівництва і реорганізацією Міноборони, але зараз питання у військовому відомстві "рухається".

"Питання на нашій стороні, і рух почався. Через тижнів два, можливо, буде офіційна заява", - сказав співрозмовник агентства.

Він пояснив, що проблема виникла через розбіжності між російською, українською і казахською сторонами з питання про взаємовигоду цього проекту.

"На даному етапі вже є деякі домовленості, але в Росії мають бути прийняті певні документи", - сказав він.

На його думку, у разі найсприятливішого розвитку подій найближчий пуск за програмою "Дніпро" може відбутися через два-три місяці.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2012 р. президент РФ Дмитро Медведєв ухвалив рішення про продовження реалізації спільної програми з використання знятих з бойового чергування ракет РС-20 для запуску космічних апаратів у комерційних цілях (програма «Дніпро»).

Проте, 27 вересня віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін, який відповідає за питання ВПК, заявив, що Росія не бачить змістовних пропозицій з боку України за космічною програмою «Дніпро».

17 серпня 2011 року ракета «Дніпро» успішно вивела на орбіту український супутник «Січ-2».

Джерело, наближене до виконавців програми “Дніпро”, повідомило УНІАН, що незважаючи на всі економічні переваги майбутнє програми залежить від політичної волі керівництва Росії. За словами співрозмовника УНІАН, річне припинення відбулося саме через позицію Міноборони РФ.

Довідка УНІАН. Кооперацією підприємств Росії й України у взаємодії з Міністерством оборони Росії та космічними агентствами Росії й України протягом 1992-2003 років було створено ракетно-космічну систему «Дніпро» для запусків космічних апаратів на базі технології ліквідованих стратегічних ракет РС-20.

Роботу зі створення і комерційної експлуатації ракетно-космічної системи на базі стратегічних ракет РС-20 для запуску космічних апаратів було покладено на МКК «Космотрас», вона дістала назву програма «Дніпро».

Усього з 1999 року міжнародним космічним консорціумом «Космотрас» здійснено 17 успішних пусків ракет «Дніпро», виведено на орбіту 62 космічних апарати.