Демішкана звільнили з посади голови Держагентства автомобільних доріг
19:43, 23 листопада 2012Транспорт/Звя'зок
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Президент Віктор Янукович звільнив Володимира Демішкана з посади голови Державного агентства автомобільних доріг України у зв'язку з обранням його народним депутатом України.
Про це йдеться в Указі Президента на його офіційному сайті.
Як повідомляв УНІАН, В.Демішкан був призначений головою Держагентства автомобільних доріг України 29 квітня 2011 року.
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