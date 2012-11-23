Демішкана звільнили з посади голови Держагентства автомобільних доріг

Президент Віктор Янукович звільнив Володимира Демішкана з посади голови Державного агентства автомобільних доріг України у зв'язку з обранням його народним депутатом України.

Про це йдеться в Указі Президента на його офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, В.Демішкан був призначений головою Держагентства автомобільних доріг України 29 квітня 2011 року.